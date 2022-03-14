Mersin'de Tıp Bayramı kutlandı

Mersin'de sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Mersin'deki kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, Mersin Tabip Odası'nın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla saat 12.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törende bir araya geldi. Törende, Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ve sağlık kuruluşları temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından basın açıklaması yapan sağlıkçılar, haklarının verilmesini talep ettiler.