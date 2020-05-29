Mersin'de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan tır yan yattı. Bazı otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. 2. el otomobilleri taşıyan Kemal Y. yönetimindeki 07 DN 274 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sebebiyle D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada 2. el otomobillerin bazıları hurdaya dönerken, yoğun trafiğe rağmen şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası tır şoförü, tırın üzerine çıkıp araçları çıkarmaya çalışan vinç operatörlerine yardımcı oldu. Kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.