İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık

Mersin’de alış veriş bahanesiyle girdikleri bir marketten, ’tırnakçılık’ tabir edilen yöntemle hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadından biri, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Mersin'de alış veriş bahanesiyle girdikleri bir marketten, 'tırnakçılık' tabir edilen yöntemle hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadından biri, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde market işletmecisi E.G. (37), kasasındaki paranın eksik olduğun fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yaptığı incelemede, markete gelen çocuklu 2 kadının alışveriş yaptıktan sonra ödeme için geldikleri kasada 200 lira verdiklerini, ardından alışverişten vazgeçen kadınların para üzeri olarak verdiği 100 lirayı el çabukluğu çaldıklarını belirleyen E.G., durumu polise bildirdi.


Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada G.E. adlı kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.


Diğer zanlı G.B.'nin ise arandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.