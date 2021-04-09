Mersin'de tiyatro gruplarına plaket

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bu yıl ilkini düzenlediği 'Mersin Özel Tiyatro Festivali' sona ererken, festivale katılan tiyatro gruplarına plaket verildi.

Festivalde Özel Tarsus Şehir Tiyatrosu, ‘Duvar' oyununu, Duvarsız Sanat Tiyatrosu ‘Soluk Soluğa' adlı oyununu, Tiyatro Körebe ise ‘Ayıp Ettik' oyununu sahneledi. Oyunlar dijital platformlar aracılığıyla izleyenlere ulaştı. Festivalde, salgın nedeniyle zor günler yaşayan 3 yerel tiyatro topluluğundaki 16 sanat emekçisine de Büyükşehir Belediyesi destek sağladı.

Tiyatro topluluklarına plaketler sunuldu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, düzenlenen buluşmada topluluklara teşekkür plaketlerini takdim etti. Plaketleri Özel Tarsus Şehir Tiyatrosu adına Tayfun Bağcı, Duvarsız Sanat Tiyatrosu adına Zehra Uyulgan ve Tiyatro Körebe adına Umay Güzey aldı.

“Sizlerle yaptığımız bu çalışma bizleri çok mutlu etti”

Bengi İspir Özdülger, bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Yapmış olduğumuz bu çalışmada bir arada olduğumuz için hem size bir teşekkür etmek hem de tanışmak istemiştik. Ekim ayındaki 'Tiyatro Günleri'nde yaptığınız güzel çalışmalar için bir teşekkür karşılığı olarak hepinize bir plaket takdim etmiştik. Aynısını bugün de gerçekleştirelim istedik. Çünkü sizlerle yaptığımız bu çalışma bizleri çok mutlu etti. Sanat yolculuğunda hep birlikte olduğumuz için elbette ki mutluyuz. Başvurumuza katılım sağladığınız ve hep birlikte güzel bir şekilde bu sonuca ulaştığımız için mutluyuz” dedi.

Buluşmanın ardından Sabahattin Ali'nin eseri olan ve Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği 'Ölümü Ardında Gezdirenler' oyunun yerel tiyatro topluluklarına özel gösterimi yapıldı.