Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Mut ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi Silifke Mut karayolunda meydana geldi. Hasan T. (30) yönetimindeki 41 PL LS yabancı plakalı otomobil, Silifke Mut istikametine seyir halinde iken hatalı sollama sonucu karşı yönden gelmekte olan Cemal A. (52) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Andal (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Fatma Akan (49) isimli kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine oradan da Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.