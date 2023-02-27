İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Köselerli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 33 APS 60 plakalı otomobille Hasan Kökçe (54) yönetimindeki 33 UK 54 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı olay erine sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kökçe kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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