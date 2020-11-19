İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Mut-Karaman karayolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Mehmet Uguz'un idaresindeki 33 DYU 09 plakalı transit kamyonet, önünde seyir halindeki Seçkin A. idaresindeki 33 AER 93 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazada Kamyon sürücüsü Seçkin A.yara almadan kurtulurken, kamyonette bulunan Kemal Aydın ve Nurten Uguz hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet Uguz ve Hediye Hidayet Aydın ağır yaralandı. Yaralılar 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Uguz mersine sevk edildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.