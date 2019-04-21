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Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hasan Gemici Ü. idaresindeki 06 FC 1541 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus otoyolunun Karakütük mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan Gülay K. ile Mehmet Lokman Ş. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Lokman Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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