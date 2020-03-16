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Mersin'de trafik kazası: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mut Karaman karayolunun Ortaköy Mahallesi mevkisinde, Karaman yönüne giden Zeynel Gürkan (41) yönetimindeki 33 UU 956 plakalı minibüs, Enver Kaya (54) idaresindeki 42 NN 998 plakalı kamyonet ile çarpıştı.


Kazada her iki sürücü ve minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan Furkan Gürkan (13) ve Kerim Gürkan (15) isimli çocuklar yaralandı.


Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Zeynel Gürkan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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