İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de trafik kazası:3 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı eski Ermenek Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ:U yönetimindeki 33 UC 569 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar olarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi adlına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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