Mersin'de trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sertavul bölgesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Silifke-Mut-Karaman yolu üzerinde bulunan trafik uyarı işaret levhalarının yerlerinden sökülerek götürüldüğünü fark etti. Trafik uyarı işaret levhalarının çalınmış olduğundan şüphelenen ekipler, bölgede çalışma başlattı. Karaman istikametine giden bir aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada yol üzerinden sökülen 6 adet trafik uyarı işaret levhası ele geçirdi.

Suçunu itiraf etiği bildirilen şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.