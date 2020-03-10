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Mersin'de tren garındaki şahıs 15 gram esrarla yakalandı

Mersin’de tren garındaki bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de tren garındaki bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Tren Garı'nda yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada üzerinde 15 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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