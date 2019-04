Mersin'de turizm sezonu öncesi korsan taşımacılık uyarısı

MTSO 17 No'lu Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Selçuk Kılıç, yaklaşan yaz sezonu öncesinde geçmiş yıllarda yaşanan korsan taşımaları hatırlatarak, “Her yıl şehir dışında faaliyet gösteren servisler yaz aylarıyla birlikte şehirlerarası taşımaya yöneliyor. Mersin'e yapılan korsan taşımalar nedeniyle iş hacmimiz bu dönemde yaklaşık yüzde 60 azalıyor. Bu yıl da benzer bir sıkıntı yaşamamamız adına denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kılıç, sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde yer alan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) temsil edilme isteklerini yineledi. Komite olarak şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan sektör temsilcilerini temsil ettiklerini kaydeden Kılıç, “Yaşadığımız sorunları bire bir UKOME'de paylaşmak istiyoruz. Mevcut durumda UKOME'de emniyetten, belediyeden, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nden, Şoförler Odasından temsilciler yer alıyor ama taşıma işi yapan kişilerin hakkını savunmak adına hiçbir temsilci yok. Bu nedenle komite olarak biz sektörümüzü temsil etmeye talibiz. Bizi ilgilendiren konularda karar alınırken görüşmelerin içinde yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yine en ciddi sorunlardan bir tanesinin kent trafiği olduğuna dikkat çeken Kılıç, yaşanan sıkışıklıkta dolmuşların da rolü bulunduğunu bildiklerini belirterek, sorunun çözümü için şunları söyledi: “Maalesef kent merkezinde sağlıklı bir durak yerimiz yok. Her kooperatiften 10-15 araç hareket edip kent merkezine gidiyor ve merkezde düzgün bir durak olmaması nedeniyle bekleyemeden turnike yaparak duramadan geri dönüyor. Bu durum da tıkanmalara, yığılmalara neden oluyor. Oysa her durağa en az 5 araçlık depolama yeri yapılsa araçların hepsi aynı anda çıkmaya çalışmaz, duraktan teker teker çıkar ve böylece birbirleri arasındaki yarışma ortadan kalkar, trafik rahatlar, can güvenliği de sağlanmış olur.”

“Tüm şehirde kent karta geçilmeli”

Kent trafiğinin çözümü için bir diğer uygulamanın 'Kent Kart'a geçiş olduğuna değinen Kılıç, bu uygulamanın kent geneline yayılması gerektiğini belirtip, her kooperatif için bir havuz sistemi kurulup paranın kent kartlar aracılığıyla ortak havuzda toplanarak toplu taşıma araçlarına eşit dağıtılması gerektiğini söyledi.

"Şoför seçimleri de önemli"

Böylesi bir uygulama ile taşıma kalitesinin de büyük ölçüde artacağını vurgulayan Kılıç, kent kart kullanımı ile hat üzerindeki ortalama yolcu kapasitesi, günlük ve saatlik taşınan yolcu sayıları, biniş-iniş duraklarındaki yoğunluklar gibi birçok istatistiki bilgi elde edilecek, ulaşım çözümleri konusunda önemli veriler sağlanacağını da anlattı. Taşımaların kalitesini artırma noktasında şoförlerin önemli rol oynadığına da değinen Kılıç, “Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförler belirli eğitimlerden geçirilerek belgelendirilip ardından göreve başlatılmalı. Bu eğitimler sırasında müşteriye nasıl davranmaları gerektiğinden, korna kirliliğini engellemenin ipuçlarına kadar çok farklı konularda bilgilendirme yapılabilir. Yine yolcu güvenliğinin sağlanması adına işe alınmadan önce şoför adayının sabıka kaydı getirilmesi zorunluluğu da bulunmalı. Düzen ve kalite için şoförlerin görünümü, hijyene dikkat etmeleri de büyük önem taşıyor. Bu nedenle şoförlerin kıyafetlerinin de tek tip olması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

“Uygunluk belgeleri gözden geçirilmeli”

Servislerden UKOME tarafından son 2 yıldır alınan uygunluk belgesi konusuna da değinen Kılıç, bu uygulamanın da yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini anlattı. Bir aracın TÜV'den geçebilmesinin trafiğe çıkmak için uygun olduğu anlamı taşıyacağını dile getiren Kılıç, “Bu uygulamanın sıfır araçlar için dahi geçerli olmasını anlamakta zorlanıyoruz. Araç yeni değilse bile TÜV'den geçebilmek kolay değil, muayeneden geçtiyseniz bir eksiğiniz yok demektir. TÜV muayenesinin geçmişte olduğu gibi yeterli görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Maliyetlerimizin arttığı bir dönemde böyle bir belge alabilmek adına yaptığımız harcamanın kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda hiçbir okulun önünde park alanı bulunmamasının da servisler adına bir diğer önemli sorun olduğunu anlatan Kılıç, bu durumda sokak aralarına park ettikleri araçlara öğrencileri güvenli şekilde bindirmekte zorlandıklarını söyledi. Kılıç, en azından okul bahçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde servislere yer verilebileceğini belirtti.

“Korsan taşımaların önüne geçilmeli”

Yaz aylarının en ciddi sorununu ise korsan taşımalar olarak gösteren Kılıç, şöyle devam etti; "Özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adana'da kış aylarında servis olarak

çalışan araçlar yazın uzun yol için gerekli olan D2 belgesi kiralayarak şehirlerarası taşıma yapıyorlar. Bu kişileri bulundukları ilde evinden alıp Mersin'deki yazlıklara kadar taşıyorlar. Bu da özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan arkadaşlarımızın iş hacmini büyük ölçüde azaltıyor."

Bu araçların otogar girişlerinin de bulunmaması nedeniyle vergi takiplerinin olmadığını, haksız rekabete de yol açtıklarını belirten Kılıç, özellikle yaz aylarında denetimlerin artırılmasını beklediklerini söyledi.

Duraklarda sıkıntı yaşandığını da anlatan Kılıç, özellikle sivil araçların park etmesi nedeniyle dolmuşların duraklara yanaşmakta zorlandığına dikkat çekti. Bu konuda da denetimler olması gerektiğini kaydeden Kılıç, aynı zamanda daha konforlu, dijital durakların sayısının artırılmasını istediklerini ifade etti.