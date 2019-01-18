Mersin'de Türk Halk Müziği Konseri

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) emektar sanatçılarından TRT Ankara Radyosu sanatçısı Emel Taşçıoğlu, Mersin'de konser verdi.

“Bir Nefes Anadolu” sloganı ile Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerini Mersinli türkü severlerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu'nu konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Mersin'e gelen Taşçıoğlu, birbirinden güzel türküleri Mersinliler için seslendirdi. Taşçıoğlu'ndan önce sahne alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konserde, Taşçıoğlu'nun kendine özgü sesi ve üslubuyla yorumladığı türkülere yüzlerce kişi eşlik etti. Emel Taşçıoğlu, anonim türkülerden çağdaş türkülere sevilen pek çok Türk Halk Müziği eserini ustalıkla yorumladı. Salonu dolduran yüzlerce kişi Emel Taşçıoğlu ile keyifli bir akşam geçirdi.

Türkü aralarında vatandaşlarla sohbet eden Taşçıoğlu, öğretmenlikte ilk görev yerinin Mersin olduğunu ve Mersin'in bu yüzden kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti. Mersin'i çok sevdiğini belirten Taşçıoğlu, kendisini Mersinlilerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti.

Programın sonunda katkılarından dolayı Taşçıoğlu'na plaket takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, “Mersin, özellikle son 5 yıl içinde her köşesinde kültür, sanat ve spor etkinleri olan bir kent haline geldi. Bu bağlamda, Türk Halk Müziği sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nu da Mersinli vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.