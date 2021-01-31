Mersin'de turunçlar salata sosu olarak ekonomiye kazandırılacak

Mersin'in en büyük değerlerinden biri olan turuncun farklı bir alanda daha kullanılması için çalışmalara başlandığı, Mezitli Belediyesi öncülüğünde Ar-Ge çalışmaları tamamlanan proje kapsamında turunçların salata ve yemeklerde sos olarak kullanılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, proje paydaşlarıyla birlikte Mezitli Deresi kenarında atıl durumda bulunan turunç bahçesinde hasat yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan turunçlar, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafından işlenerek salata ve yemek sosu haline getirilecek.

Unutulan bir Mersin değerini yeniden hatırlatmak istediklerini söyleyen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör, “Atık haldeki turunçları üretime katkı sunarken, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bunun için çok değerli işbirlikleri geliştirdik. Daha önce çöpe giden turunçlar çok değerli üretimlere dönüşerek sıfır atık haline gelecek. Bu ekonomik açıdan güçlü ve son derece çevreci bir proje. Üretimi kadınlarımız yapacağı için kadın güçlenmesine de destek olacak. Mezitli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve Toros Üniversitesi bir araya gelerek güç birliği yaptık. Daha güzel şeyler yapacağız” dedi.

"Sağlıklı bir toplum için tarımsal üretim son derece önemli"

Türkiye'de tarımsal üretimin gerilediğini ve buna bağlı olarak ücretlerinin arttığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılara karşı atıl durumda olan turunçların daha fazla alanda değerlendirilebilmesi için proje geliştirdik. Özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi gördük ki, sağlıklı bir toplum için tarımsal üretim son derece önemli. Doğal meyve ve sebzelerden yapılan üretimler maalesef yeterince kullanılmıyor. Hem doğal üretime dikkat çekmek hem de atık haldeki bir ürünü değerlendirmek için son derece önemli bir proje. Halkımız, daha önce hiç tatmadıkları pek çok türevine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

"Meyve ve sebze fiyatlarının düşmesi için örnek model Mezitli'de"

Turuncun çok kolay üretilen bir ağaç olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, “Biz tüm halkımızın üretim içerisinde yer almasını istiyoruz ve bunun için her türlü yardımı yapıyoruz. Kent içi tarım hamlesini bu nedenle başlattık. Kadın Üretici Pazarlarımızı bu amaçla hayata geçirdik. Hobi bahçelerimiz insanlarımız tarımsal üretimin içerisinde vakit geçirebilsin diye var. Kentte tartımı yerleştirmek istiyoruz. Merkezi hükümet sebze meyve fiyatlarını nasıl düşüreceğinin yollarını ararken biz en doğru modeli onlara sunuyoruz. Üretim alanlarını insanlara açarsanız, halkımız daha ucuz ürüne ulaşır. Tüketici doğrudan üreticiden alarak komisyoncular aracılığı ile fiyatların fahiş hale gelmesinin önüne geçebilirler” diye konuştu.