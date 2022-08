Mersin'de ücretsiz cimnastik kurslarında geleceğin sporcuları yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz aylarında da devam eden cimnastik kursundan toplam 210 öğrenci faydalanırken, kursa gelen öğrenciler ile yarışmalara hazırlanan öğrencilerin aynı ortamda çalışmaları, özellikle minikleri motive ediyor. Aileler de çocuklarının hem fiziksel hem de bilişsel gelişimlerine katkı sunduğu için kurstan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Birbirinden güzel hayalleri olan cimnastik öğrencilerinin kimisi ileride Milli Takımda olmayı hedeflerken, kimisi de ülke ülke gezerek yarışmalara katılmayı hedefliyor. Miniklerin hayallerine giden yolda, onların en büyük destekçisi de Mersin Büyükşehir Belediyesi oluyor. Yaz kursu öğrencileri, haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte kursa başladı. Eylül'de yaz kursu sona erdikten sonra kış dönemine geçilecek ve Büyükşehir Belediyesi geleceğin sporcularını bu kez kış döneminde yetiştirmeye devam edecek. Şu anda yaz kursu öğrencileri kurstan haftanın 2 günü faydalanırken, yarışmalara hazırlanan öğrenciler ise kursa hafta içi her gün, kış aylarında haftanın 6 günü geliyor.

Büyükşehir bu kurs sayesinde genç yetenekleri de keşfediyor

Büyükşehir Belediyesi, yaz kursunun yanı sıra, yarışmalara cimnastik alanında öğrenci yetiştirmeyi de sürdürüyor. Yaz kursuna gelen öğrencilerden yeteneği olan öğrenciler seçilerek, yarışmalara hazırlanmaları konusunda yardımcı olunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-8 yaş aralığındaki çocuklara verilen ücretsiz cimnastik kursunda, Büyükşehir Belediyesinin Cimnastik Antrenörleri Hafize İğdir ve Çiğdem Gökaşar, miniklerle özel ve birebir olarak ilgileniyor.

“Yetenekli öğrencilerimizi bir üst seviyeye götürüyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cimnastik Antrenörü Çiğdem Gökaşar, “1 yıl boyunca her gün buradayız. 4 ile 8 yaş arası çocuklarımızı alıyoruz, temel eğitimle başlıyoruz. Daha sonra yetenekli öğrencilerimizi bir üst seviyeye götürüyoruz. Haftada 2 gün şeklinde farklı gruplarımız var. Şu an toplamda 6 tane grubumuz var. Hepsinin yaş grupları farklı. Yaz kursu olarak şu an 210 tane öğrencimiz var. 2 farklı grup şeklinde çalışıyoruz. Eylül'de kış kursuna geçeceğiz. O zaman hiç gelmeyen öğrencilerimize öncelik vereceğiz. Ailelerimizle biz birebir görüşüyoruz. Bu hizmetten çok memnunlar” dedi. Mersin'de hem ücretsiz olup hem de bu kadar çok imkana sahip bir kursun olmadığına dikkat çeken Gökaşar, “Biz şu an temel eğitimdeyiz. Temel eğitimin amacı çocuklarımıza öncelikle kuralları öğretmek. Kuvvet çalışması yapıyoruz, esneklik çalışması yapıyoruz, denge koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Güzel bir arkadaşlık ortamı oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Velilerin çocuklarımızı küçük yaşta getirmelerini tavsiye ediyorum”

Cimnastik Antrenörü Hafize İğdir de “Temel cimnastiğe gelen çocuklarımızın arasında, yeteneği olanları ayırıyorum. Onlara farklı gün ve saatlerde özel olarak özel çalışmalar yaptırıyorum. Bu şekilde küçük yaştan başlayıp, cimnastik yarışmalarına katılacak yaş olan 7 yaşına kadar yetiştiriyoruz. Şu anda yaz programımızda haftanın 5 günü en az 4 saat çalışmamız var. Yaz kursundaki öğrencilerimiz, yarışmacı olan gruplarımızı, ilerlemiş olan çocuklarımızı gördüklerinde onlar da yapmak isteyip, onlar da imreniyor ve daha çok cesaretleniyorlar. Bu konuda onlar çok iyi bir motive ve örnek oluyor. Şu anda okul olmadığı için çok rahat çalışma sistemimiz var. Velilerimizden çocuklarını küçük yaştan bu kursa getirmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.