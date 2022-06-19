Mersin'de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurs başvuruları 20 Haziran'da başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları için yeni dönem ön kayıt başvuruları 20 Haziran'da başlıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için ön kayıt başvurularını almaya başlayan Büyükşehir, başvuruları mersin.bel.tr adresinden kabul ediyor. Kurs merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen ve Mersin sınırları içerisinde ikamet eden lise son ve mezun öğrencilerden başvuru için istenen belgeler, mersin.bel.tr adresinin ‘duyurular' bölümünde yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Toroslar, Mut, Silifke ve Tarsus'ta hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlanmak isteyen öğrenciler için ön kayıt son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

Ön başvuruların ardından inceleme ve onaylama sürecini takiben başvurusu kabul edilen öğrenciler, istenen evrakları kurs merkezlerine teslim edebilecek. Ön kayıt başvuruları için detaylı bilgi almak isteyenler ayrıca 0 324 533 22 25 numaralı telefonu arayabilirler.