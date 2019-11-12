Mersin'de Ülkü Ocakları üyeleri fidan dikti

Mersin'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca, 'Atatürk ve şehitler' teması ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı tarafından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Atatürk ve Mersinli şehitler adına 81 fidan toprakla buluşturuldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Umut Topal, MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Güverçile, Türk Tarım Orman Sen Mersin Şube Başkanı Üzeyir Geçer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ilk fidanı, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ünel, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte dikti.

Yaptıkları bu etkinlikle hem çevre sorunlarına farkındalık oluşturmak hem de şehitlerin isimlerini yaşatmak istediklerini belirten Ünel, başta Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.