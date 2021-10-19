Mersin'de 'Un Dağıtım Projesi' ile 64 bin aileye ulaşılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan 'Un Dağıtım Projesi' kapsamında 13 ilçede 5'er kilogramlık ikili paketlerde toplam 640 bin kilogram un dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de yeni bir sosyal proje daha hayata geçirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından “Hamurumuzda dayanışma var” sloganıyla başlatılan 'Un Dağıtım Projesi' kapsamında 13 ilçede yaşayan dar gelirli 64 bin aileye 5'er kiloluk ikili paketler halinde un dağıtımı yapılıyor. Her aileye 10'ar kilogram olmak üzere toplam 640 bin kilogram un dağıtılacak.

“Sosyal yardımlara başvurmuş ve incelenmiş vatandaşlarımıza un yardımı yapıyoruz”

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, ‘Un Dağıtım Projesi'nin detaylarından bahsederek, “Sosyal yardımlara başvurmuş ve incelenmiş vatandaşlarımıza, tandır veya ocak gibi evinde ekmek yapacak ortamı olan vatandaşlarımıza un yardımı yapıyoruz. Vatandaşlarımız kış öncesi ekmeklerini yapıp stokluyorlar. Kış öncesi bu desteği yaparak, özellikle ekmeğin zamlandığı bu günlerde vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz. 64 bin aileye ulaşacağız” dedi.

“Daha önce böyle bir projeyi hiçbir Belediye Başkanı yapmadı”

Sosyal Hizmetler Dairesi personeli, 5'er kilogramlık 2 paket halindeki unları 13 ilçedeki mahalleleri tek tek dolaşarak dağıtıyor. Dağıtım kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ulaştığı mahallelerden birisi de Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Emek Mahallesi oldu. Tandırın başına geçen kadınlar Büyükşehirin un desteğini görünce büyük mutluluk yaşadı.

Karacailyas Emek Mahallesi Muhtarı Nuri Kalka, mahalle sakinlerinin ‘Un Dağıtım Projesi'nden memnun kaldıklarını vurgulayarak, “Daha önce böyle bir projeyi hiçbir Belediye Başkanı yapmadı. Vahap Başkan'a çok teşekkür ederim. Bizim mahallemize hizmeti hiçbir zaman esirgemedi. İstediğimiz her hizmeti aldık” diye konuştu.