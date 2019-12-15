Mersin'de üniversite öğrencilerine 'çamaşır kafe' hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mersin Üniversitesi girişinde hayata geçirilen 'çamaşır kafe'de, üniversite öğrencilerine sabahları ücretsiz çorba ikramında bulunulurken, gün içerisinde ise çamaşır yıkama-kurutma, sıcak çay ve mini kütüphane hizmeti sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çamaşır kafe, hizmete başladığı kısa sürelik bir zaman diliminde öğrenciler tarafından cazibe noktalarından birine dönüştü. Sabahları çorba, gün boyu ise çamaşır yıkama-kurutma, çay ve mini kütüphane hizmeti sunan çamaşır kafe, öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

Yıllık 2 bin 500 TL üniversitelinin cebinde kalıyor

Çamaşır kafede tamamen ücretsiz sunulan hizmetler, öğrencilerin bütçelerinde yıllık ortalama 2 bin 500 lira tasarruf sağlarken, zamanlarını da verimli kullanma olanağı sunuyor. Yakın zamanda Tarsus Üniversitesi civarında açılması planlanan çamaşır kafe şubesi içinde çalışmalara başlandı.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü girişinde yer alan çamaşır kafe, Mersin'de devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde okuyan tüm öğrencilere hizmet veriyor. Üniversiteliler, öğrenci kimlikleriyle çamaşır kafenin tüm olanaklarından yararlanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinin '1 ekmek 1 çorba' projesiyle aşhanede kaynayan sıcak çorbalar, hafta içi her sabah 07.30'da çamaşır kafe içerisinde öğrencilerin içini ısıtıyor. Erken saatlerde derslerine yetişmeye çalışan öğrenciler, güne sıcak bir çorbayla başlayıp, fakültelerinin yolunu tutuyor. Evde kahvaltı yapma olanağı veya zamanı bulamayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin lezzetli çorbalarıyla güne sağlıklı ve zinde başlıyor.

Sabahın erken saatlerinde sunulan sıcacık çorba ikramıyla kapılarını açan çamaşır kafede, makineler hafta içi 07.30'da çalışmaya başlayıp, akşamüzeri saat 18.00'e kadar öğrencileri tertemiz çamaşırlara kavuşturuyor. Cumartesi günleri ise 09.00-13.00 saatleri arasında hizmete devam ediyor. Kafedeki 7 kiloluk 5 adet çamaşır makinesi ve 5 adet kurutma makinesi, görevli personeller tarafından özenle hazırlanıyor. Görevliler, kaliteli yumuşatıcılar ve deterjanları makinelere yerleştirdikten sonra öğrencilere sadece kıyafetlerini makineye atma ve ‘başlat' düğmesine basma görevi düşüyor. Kurutma makinelerindeki işlemin ardından hazır hale gelen çamaşırlar, öğrencilerin üzerinden çevreye mis gibi kokular saçıyor.

Çamaşır kafede şiirler, romanlar ve öyküler de var

Çamaşır kafede öğrencilere çamaşır yıkama-kurutma sürecinde ücretsiz taze ve sıcak çay ikramı yapılıyor. Gün batımı manzaralı masalarda çamaşırlarını bekleyen öğrenciler, çamaşır kafe içerisindeki mini kütüphaneden de yararlanabiliyor. Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay, Cemal Süreya gibi yazar ve şairlerin eserlerinin yanı sıra, birçok nitelikli yapıtın yer aldığı mini kütüphane, öğrencilere bekleme süresinde zamanlarını verimli kullanma olanağı sunuyor.

Çamaşır kafenin hizmetlerinden faydalanan öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirirken, uygulamayı hayata geçiren belediye yetkililerine teşekkür etti.