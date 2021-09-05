Mersin'de üretici kadınlara satış desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, üretici kadınların emeklerinin ekonomik değere dönüştürebilmesi için Silifke ve Erdemli ilçelerinde 'üretici kadın stantları” kurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kurulan stantlarda üretici kadınlar binbir emek ve zahmetle ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor. Silifke'de Şehir Stadyumu yanında kurulan 15 stantta 40 kadın üretici, Erdemli'de Doğan Aquapark önünde kurulan 13 stantta ise 28 kadın üretici ürünlerini sergiliyor.

Üreten kadınlara satış öncesi pazarlama dersleri

Büyükşehir Belediyesi, kurduğu stantlarla kadınların emeğini görünür kılarken, verdiği eğitimlerle de ürünlerini pazarlamaları noktasında destek oluyor. Her iki ilçede de kadınlar stantlarının başına geçmeden önce satış-pazarlama, diksiyon, müşteri ilişkileri ve paketleme eğitimleri aldı. Verilen eğitimler sayesinde üretici kadınlar satış konusunda donanım kazandı. Silifke'de stantlar sezon sonuna kadar perşembe ve cuma günleri, Erdemli'de ise yine sezon sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri satışa açık olacak.

“Çalışmalarımız diğer ilçelerde de devam edecek”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Burcu Sert, evdeki gizli kadın iş gücünü açığa çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Bu projedeki amacımız kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak. Bu şekildeki çalışmalarımız diğer ilçelerde de devam edecek” dedi.

“Buradan kazandıklarıyla çocuğunu üniversitede okutanlarımız var”

Üreticilerden Saniye Tekinol, birçok kadının sattıkları ürünlerle çocuğunu okuttuğunu belirterek, “El işi ürünler satıyoruz. Kadınlarımız çok yarar görüyor. Buradan kazandıklarıyla çocuğunu üniversitede okutanlarımız var. Elimizden ne gelirse yapmaya, ürünlerimizi değerlendirmeye, her gün üretmeye çalışıyoruz. Üretici kadınlarımız bunu ileride daha da güzelleştirecek" diye konuştu.