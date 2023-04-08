Mersin'de üreticilere 11 bin 100 adet zeytin fidanı desteği sağlandı

Mersin'de büyükşehir belediyesinin aracılığıyla üreticilere 11 bin 100 adet zeytin fidanı desteği sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürüttüğü ve ‘Yerli Yerinde' sloganı ile gerçekleştirdiği ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretim Teşviki Projesi' çerçevesinde zeytin fidanı dağıtımlarının devam ettiği bildirildi. Dağıtımlar çerçevesinde Toroslar'da 47 mahallede 350, Mezitli'de 22 mahallede 68, Yenişehir'de ise 26 mahallede 137 üretici olmak üzere 555 üreticiye 11 bin 100 adet zeytin fidanı desteği sağlandığı aktarıldı.

Proje çerçevesinde, tarladan sofraya üretim sağlayan toplam 75 çiftçiye, 25'er kişilik 3 grup olacak şekilde 4 günlük eğitim desteği sağlandı. Proje ile çiftçilere uygulamalı eğitim sırasında kullanacakları malzemelerin yanı sıra, her çiftçi grubuna eğitim sonunda Katılım Belgeleri teslim edildi. Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi'nde yapılan törende konuşan belediye Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde, 555 üreticimize 11 bin 100 adet zeytin fidanını teslim ettik. Bu proje çerçevesinde üreticilere ve kurum kapasitelerini geliştirmek adına kooperatiflere eğitimler verdik. Zeytin fidanlarını, 13 ilçemizin tamamında 185'i arayan ve bize dilekçe ile başvuran üreticilerimizin hepsine vereceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal sorunların hepsinin farkındayız ve çiftçimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Üretime destek olmak amacıyla katma değeri yüksek ve meyvesi kıymetli fidanları dağıtmaya devam ettiklerini de kaydeden Şahutoğlu, “Bugün üreticimizi zeytin ile buluşturuyoruz, ama avokado, alıç, ceviz, badem fidanı dağıtımlarımız da devam ediyor. Üreticilerin ürettikleri ürünlerin katma değer sağlaması açısından, ürünlerin alet ekipmanlarını da kooperatiflerimiz aracılığıyla dağıtıyoruz. Böylece hem üreticilerin iş gücünü azaltıyor, hem de kaliteli ürünlerin eder fiyatına satılarak üreticilerin kaybını önlüyoruz. 2023 yılında da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Büyükşehirin verdiği fidan desteği, ekipman desteği, canlı hayvan desteği, bunları saymakla bitiremeyiz. İnşallah bu destekler artarak devam edecek. Hepinizin adına, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Sinem Kılınç ise “Bu fidanları kendi bahçelerimize dikip yetiştirip, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.