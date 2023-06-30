Mersin'de üreticilere passiflora fidesi desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ‘Passiflora fidesi dağıtımı' projesi çerçevesinde Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde 27'si kadın olmak üzere toplamda 107 üreticiye, yüzde 70 hibeli 6 bin 956 adet passiflora fidesi desteği verildi.

Alternatif tarım ürünleri ile hem yeni kazanç kapıları oluşturmayı hem de atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2023 yılı projeleri arasında yer alan ‘Passiflora fidesi dağıtımı' projesi çerçevesinde, kentteki tarımsal ürün yelpazesinin genişletilerek, yeni alternatif ürünlerin kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde passiflora bitkisi üretimi yapmak isteyen 27'si kadın olmak üzere toplamda 107 üreticiye, yüzde 70 hibeli 6 bin 956 adet passiflora fidesi desteği verildi.

“Büyükşehrin bütün tarımsal desteklerinden memnunuz”

Passiflora fidesi desteğinden yararlanan Anamur Anıtlı Mahalle Muhtarı Sunay Aslan, “Tropikal olarak aklınıza ne gelirse bu bölgede yetişiyor. Büyükşehir Belediyesinin passiflora fide desteği de çok güzel bir proje” dedi. Büyükşehrin diğer tarımsal desteklerinden de memnun olduğunu belirten Muhtar Aslan, “Bizim sulama kooperatifimiz var. Büyükşehir sulama borusu desteği yaptı. Vatandaşın parayla alma şansı mümkün değil. Şu anda kaynak yerine monte yapılıyor. Büyükşehrin projelerinden çok memnunum” diye konuştu.

“Anamur'un verimli topraklarını değerlendirmemiz gerekiyor”

Anamurlu üreticilerden Şeyda Nur Emil, aldıkları fideleri hobi amaçlı dikmeye başladıklarını kaydederek, “Biz bu bahçeye hobi olarak passiflora fidelerini ektik. Ben de burada ofisimi açıp çalışmaya başlayınca yerleşik hayata geçmiş oldum. Tam olarak çiftçi mertebesine erişebildiğimi düşünmüyorum ama yavaş yavaş öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

Passiflora üretimi; çeşit özelliğine, iklim ve bakım koşullarına göre değişiklik gösteriyor. İlk yıl 1 kez, 2. yıl itibariyle kış ve yaz olmak üzere yılda 2 kez ürün alınan passifloradan, 3. yıldan itibaren ise tam verime geçerek ortalama bir fideden 15 kilogram ve üstü verim elde ediliyor. Üreticiler 1 kilogram meyveden ise 50-60 lira arası kazanç sağlayabiliyor.