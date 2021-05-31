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Mersin'de uygulamada durdurulan sürücülere hijyen seti hediye edildi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde ’Çamlıyayla Covid-19’a karşı bilinçleniyor’ projesi kapsamında, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, hijyen seti hediye edildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 'Çamlıyayla Covid-19'a karşı bilinçleniyor' projesi kapsamında, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, hijyen seti hediye edildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Çamlıyayla Covid-19'a karşı bilinçleniyor' projesi kapsamında Çamlıyayla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Toros Caddesi üzerindeki emniyet binası önünde yol uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan araçlara, içerisinde maske, dezenfektan, kolonya, şapka, ıslak mendil ve bilgilendirme broşürleri bulunan


hediye çantası takdim edilirken, vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

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