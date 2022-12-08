Mersin'de uygun şartları taşımayan zincir market mühürlendi

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim ekipleri, ilçede bulunan bir zincir markette yaptığı denetim neticesinde, marketin uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Toroslar Belediyesi, ilçedeki zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihi, işletmenin hijyen ve düzen kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Yusuf Kılıç Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketi denetleyen Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim ekipleri, söz konusu marketin uygun şartları taşımadığı, eksik evrakları bulunduğu gerekçesiyle mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

"Haksız kazanca asla fırsat vermeyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, zabıta ekiplerinin fahiş fiyat ve haksız kazanç sağlayanlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Zabıta ve ruhsat denetim ekiplerimiz, bu çerçevede uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle Yusuf Kılıç Mahallemizdeki bir zincir marketi mühürleyerek faaliyetini durdurmuştur. Bu denetimleri, vatandaşlarımızın alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Haksız kazanç sağlayanlara asla fırsat verilmeyecektir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşerilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 telefonunu arayarak iletebilirler" dedi.