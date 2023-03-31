İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklmaya göre, Mut ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Ekiplerce takip edilen 2 şüpheli, uyuşturucu satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin, 430 gram skunk esrar ile 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.