İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 375 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 30 gram esrar, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 TL ile bin dolar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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