Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Erdemli Tömük Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda 1 şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, 30 gram kubar esrar, 164 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong diye tabir edilen düzenek, 2 tabanca, 11 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 320 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.