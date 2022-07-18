İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Atakent Mahallesinde 5 şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi göz altına alırken, adreslerde yaptığı aramalarda 280 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 8 gram uç maddesi ile 40 sentetik hap ele geçirdi.


Gözaltına alanın şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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