Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan 7 ayrı operasyonda, Silifke'de 1, Erdemli'de 1, Tarsus'ta 2, Mezitli'de 1, Anamur'da 3 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 86 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gr metafetamin ve uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.