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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de bir şahsın evinde yapılan aramada, 10 kilo 335 gram esrar ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira ve 300 dolara el konuldu.

Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada, 10 kilo 335 gram esrar ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira ve 300 dolara el konuldu.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu bir şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 10 kilo 335 gram takoz esrar ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira ve 300 dolar paraya el konuldu. Şüpheli M.M.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Öte yandan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şahıs yakalanarak ceza evine teslim edilirken, yine haklarında birçok suçtan yakalama kararı bulunan 105 şahısın da yakalanarak hakların işlem başlatıldığı bildirildi.

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