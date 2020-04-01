İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi, Yapraklıkoy mevkisinde gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 adet fişek tabir edilen toz ve kubar esrar ele geçirildi.


Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.