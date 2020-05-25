İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 7 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 7 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtaki 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 40 gram metamfetamin, 26 gram eroin, bir adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların verdikleri ifade doğrultusunda devam eden çalışmada, 3 şüpheli daha 20 gram eroin, 4 gram bonzai ve uyuşturucu içmek için kullanılan düzeneklerle birlikte yakalandı.


7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.