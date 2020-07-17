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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan üç ayrı çalışmada, çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan üç ayrı çalışmada, çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesindeki bir şahsın evinde yapılan aramada 22 gram esrar ele geçirilirken, Anamur ilçesi Ardınç Yaylasında bir şüpheliye ait evin bahçesinde yapılan aramada ise 23 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız


tabanca, bu tabancalara ait 155 mermi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Jandarma ekiplerinin Tarsus ilçesinde yaptığı bir başka çalışmada da bir şüphelinin evinde 120 gram esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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