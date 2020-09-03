Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri, Tarsus ve Anamur'da gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 455 gram esrar ile 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tarsus ve Anamur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tarsus Kumdere, Anamur Bozdoğan ve Çakırlı mahallerinde gerçekleştirilen operasyonda, 455 gram esrar, 31 kök kenevir bitkisi, 20 adet kurutulmaya bırakılmış vaziyette kenevir bitkisi yaprağı, 1 adet uyuşturucu madde içinde kullanılan bong diye tabir edilen düzenek ile 1 tabanca el geçirildi.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.