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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, Erdemli ilçesinde 1, Tarsus'ta ise 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bin 620 gram bonzai, 45 kök kenevir bitkisi ve 450 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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