İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda, 510 gram kubar esrar, 150 gram bonzai, 3 bin 840 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.