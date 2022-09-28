İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 5 kilo 197 gram kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.