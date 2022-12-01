Mersin'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından illegal kenevir yetiştiriciliği yapan şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 6 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli şahısların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, ev ortamında çalışabilen kenevir yetiştirme düzeneği, sıvı gübre ve ışıklandırma malzemeleri, 4 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar maddesi, 28 adet uyuşturucu hap,1 adet tabanca, 6 fişek, 1 adet av tüfeği, 11 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili D.B., E.G., M.T., K.C.T., ve E.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.