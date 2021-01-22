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Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan araştırmada, ilçede 3 şahsın ellerinde bulunan uyuşturucu maddelerini satabilmek için müşteri arayışı içerisinde olduklarını tespit etti. Bunun üzerine şahısların Kabasakallı Mahallesinde otomobil içinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen otomobili durdurarak, arama yaptı. Araçta yapılan aramada bin 150 adet extacy hap ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına aldı.


Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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