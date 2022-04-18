Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin'de organize bir şekilde uyuşturucu ticareti ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, organize bir şekilde uyuşturucu ticareti ve bilişim sistemlerini kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bin 554 adet 300 miligramlık sentetik hap, 1 paket esrar, 2 silah, silahlara ait 24 adet fişek, 20 bin 885 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.S., M.A. ve H.Ö. tutuklanırken, A.V., M.C.A., A.Y., B.S., C.B., B.A., S.D. ve M.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.