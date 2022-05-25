Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve satan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 fiş satışa hazır halde metamfetamin, 2 fiş satışa hazır halde bonzai, 6 kullanımı suistimale açık yeşil reçeteye tabi tıbbi ilaç ile uyuşturucu satışından elde edilen 910 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.