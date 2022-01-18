Mersin'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesinde 1 şahsın uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şahsın üst ve ev aramasında 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 20 gram bonzai, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 muşta, 1 bıçak ile 1 elektroşok aleti ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.