Mersin'de uyuşturucu tırına nefes kesen operasyon

Mersin'de ev eşyası yükü taşıyan tıra düzenlenen operasyonda, 21 paket halinde 24 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden Mersin'e tırla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Plakası belirlenen tırı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şehre girişi sırasında dron destekli operasyon düzenledi.

Nefes kesen takibin ardından merkez Akdeniz ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, aracın dorsesinde ev eşyası yüklü olduğu tespit edildi. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Brego' desteğiyle ev eşyalarından fırınlı ocak, koltuk takımı ve bulaşık makinasına zulalanmış vaziyette 21 paket halinde 24 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B., M.C.B. ve M.H.A. isimli şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan yasal işlemlere başlandığı bildirildi.