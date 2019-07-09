Mersin'de üzüm hasadı devam ediyor

Türkiye'nin önde gelen üzüm üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki üreticilerin üzüm hasadı tüm hızıyla sürüyor.

Bereketin ve bolluğun sembolü olan üzüm hasadı, Türkiye'nin üzüm ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Tarsus'ta bir süre önce başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de ilçedeki üreticilerle buluşarak hasat heyecanına ortak oldu.

Tarsus Sayköy Mahallesi'nde başlayan üzüm hasadında 'Yalova İncisi ve Trakya İlkeren' çeşidi üzümlerin hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de üreticilere eşlik ettiği hasatta, hem üzümler hasat edildi hem de ekipler tarafından üreticilerin sorunları ve taleplerini dinlendi.

Rapor hazırladılar

Hasat sırasında üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üzüm hasadıyla ilgili de rapor hazırladı. Raporda, geçtiğimiz yıl yapılan üzüm hasadıyla ilgili karşılaştırmalara ve ürün verim değerlendirilmelerine yer verildi.

Hasat 20 gün geç başladı

Geçen yıl haziran ayının başlarında yapılan hasadın, bu yıl 20 gün geç başladığının kaydedildiği raporda, yıl içinde yaşanan dolu yağışlarının bir önceki yıla göre verimin düşmesine sebep olduğu, üzümde kalite kaybı yaşanmadığı, ancak rekoltede yüzde 40'a yakın düşüş olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, ayrıca 2018 yılında ortalama dekar başına 2-3 ton ürün alan üreticilerin 2019 yılı Haziran ayında ortalama 1.5-2 ton ürün alabildikleri bilgisine yer verildi.