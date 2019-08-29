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Mersin'de üzüm yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Yapıntı Mahallesi Zeytin alanı mevkii Mut Karaman karayolunda meydana geldi. Baki Duman idaresindeki 06 ERZ 09 plakalı üzüm yüklü kamyon, Mut Karaman istikametine seyir halinde iken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Baki Duman olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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