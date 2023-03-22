Mersin'de Vali Pehlivan başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, ilçe kaymakamları, il ve ilçe jandarma komutanları, il ve ilçe emniyet müdürleri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı ve seçimin güvenliğinden sorumlu birim amirleri yer aldı. Vali Pehlivan, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan seçimin huzur içerisinde yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını, vatandaşların özgür iradelerini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlayacaklarını belirtti.

Toplantı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ahmet Turgut ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Halil Saylan tarafından seçim takvimi, seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler, seçim sürecinde önem arz eden ve hassasiyet gösterilmesi gereken konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından sona erdi.