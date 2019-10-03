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Mersin'de valizlerin içerisinde 3,5 kilogram eroin ele geçirildi

Mersin’de doğu illerinden getirilip, Kıbrıs’a götürülmek üzere valizlerin içerisindeki gizli zulalara yerleştirilen 3,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'de doğu illerinden getirilip, Kıbrıs'a götürülmek üzere valizlerin içerisindeki gizli zulalara yerleştirilen 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. 'Kanas' isimli narkotik dedektör köpeğinin de arama yaptığı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir şahsın doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu Silifke ilçesinde bulunan liman üzerinden Kıbrıs'a götüreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, takip ettikleri bir aracı Silifke'de bulunan liman girişinde durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Kanas'ın da katıldığı aramada, aracın bagajında valiz içerisindeki gizli bölmeye zulalanmış halde 4 poşet içerisinde 1,5 kilogram eroin ele geçirildi. Ekipler, şahsın Erdemli ilçesindeki ikametinde yaptığı aramada ise yine valiz içerisine aynı şekilde zulalanmış vaziyette 2 kilogram daha eroin ele geçirdi.


Gözaltına alınan H.İ., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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