Mersin'de Vatan Partisi yöneticisi ölü bulundu

Mersin'de 6 gündür kayıp olarak aranan Vatan Partisi il yöneticisi Mehmet Güngen, akrabasına ait yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kayıp müracaatı üzerine araştırma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güngen'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesi'ne geldiğini tespit etti. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Güngen'in kendisine ait motosikletle, yanında 3 kişiyle birlikte mahalleye giriş yaptığını, bir süre sonra aynı motosikletle 3 kişinin geri döndüğünü tespit etti.

Elde edilen görüntüler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, akrabasına ait evde Mehmet Güngen'in cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemede, Güngen ile beraberinde getirdiği 3 kişi arasında arbede yaşandığı ve yerlerde kan bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.