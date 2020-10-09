İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirildi

Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, mahalle ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlar Covid-19’a karşı bilgilendirildi, kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, mahalle ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirildi, kurallara uyulması konusunda uyarıldı.


Bu kapsamda, merkez Toroslar ilçesindeki mahalleleri ziyaret eden ekipler, hane, esnaf, kahvehane, pazar yerleri, cadde-sokak ve park bahçelerde vatandaşlara yönelik Covid-19'a karşı bilgilendirmede bulundu. Vatandaşları maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyaran ve pandemiyle mücadelenin en etkin yolunun tedbirlere uymak olduğunu vurgulayan ekipler, ayrıca evden hırsızlık, dolandırıcılık, ve güvenlik konularında da bilgilendirici broşürler dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.