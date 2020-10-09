Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirildi

Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, mahalle ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirildi, kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

Bu kapsamda, merkez Toroslar ilçesindeki mahalleleri ziyaret eden ekipler, hane, esnaf, kahvehane, pazar yerleri, cadde-sokak ve park bahçelerde vatandaşlara yönelik Covid-19'a karşı bilgilendirmede bulundu. Vatandaşları maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyaran ve pandemiyle mücadelenin en etkin yolunun tedbirlere uymak olduğunu vurgulayan ekipler, ayrıca evden hırsızlık, dolandırıcılık, ve güvenlik konularında da bilgilendirici broşürler dağıttı.